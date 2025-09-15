Bebek’te skandal! Sosyete Waffle’cısı kız çocuğuna istismardan cezaevine girdi: Aralarında 27 yaş farkı var

Bebek’te ünlülerin favori mekanlarından waffle dükkânının sahibi Önder Şahin (43), mayıs ayında 2009 doğumlu bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlandı.

Mağdur kızın durumu babasına anlatması ve ailenin şikâyetçi olması üzerine Şahin, 25 Haziran’da gözaltına alınarak tutuklandı. Ancak geçen hafta tahliye edildi.

Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, olayın detayları ortaya çıktı. Mağdur kızın babası İ.Ş., ifadesinde "Annemlere misafirliğe gittik. Kardeşimin eşi ile kızım burada bir şeyler konuşuyorlardı. Sonrasında kızım ve yengesi hastaneye gittiler. Geldiklerinde neden hastaneye gittiklerini sordum ve kızımı biraz sıkıştırdım" dedi.

İ.Ş., kızının kendisine mayıs ayında Bebek’te parkta otururken tanımadığı bir şahsın (Önder Şahin) yanına gelerek Instagram adresini istediğini, kızının reddetmesi üzerine Şahin’in "Bari bir şeyler ısmarlayayım. Bir şeyler iç" dediğini aktardı.

"KIZIMLA ZORLA BİRLİKTE OLDU"

Baba İ.Ş. ifadesine şöyle devam etti: "Kızım da şahıstan kurtulmak için bu teklifini kabul etmiş. Sonrasında kızım, şahsın Bebek ile Arnavutköy arasında yer alan evinde çıplak bir şekilde uyanmış. Şahıs kızımı ‘Olayı ailene söylerim’ diye tehdit ederek 3 sefer daha zorla birlikte olmuş."

Kızında kanama olduğunu belirten İ.Ş., "Ben bu şahsın ismini bilmemekteyim ancak Bebek’te kafesi olduğunu ve 30’lu yaşlarda olduğunu kızım bana söyledi. Kızımı istismar eden bu şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

EVİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI

Babanın şikâyeti üzerine Şahin, Bebek’teki işletmesinin bulunduğu caddede gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar bulundu. Şahin, ‘tutuklama’ talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şahin, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan” adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

"TEHDİT EDİLDİM"

Şahin, evinde bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili şu savunmayı yaptı: "Bir esnaf arkadaşımın paraya ihtiyacı doğdu. Bundan 2 yıl önce 2.5 milyon lira borç vermiştim. Parayı ödemediği için haciz yoluna gidildi. İşletmenin oğlu, dükkânıma beni 4-5 kez tehdit etmek üzere geldi. Ben yurt dışındaydım. Korktum, kendimi korumak amaçlı bu silahı edindim."

"KENDİSİNİ 19 YAŞINDA TANITTI VE RIZASI VARDI"

Şahin’in avukatı, kız çocuğuna yönelik suçlamalarla ilgili savunmasında, kızın kendisini İrem adıyla 19 yaşında gibi tanıttığını iddia etti. Ocak ayından hazirana kadar ilişkilerinin olduğu, cinsel ilişkinin kızın rızasıyla gerçekleştiği belirtildi. İkili arasında duygusal bir bağ olduğu, bir benzinlik kamerasından da anlaşılabileceği savunuldu.

AİLE ŞİKÂYETTEN VAZGEÇİNCE SERBEST BIRAKILDI

Haziranda tutuklanan Şahin, 4 Eylül’de aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında, ailenin şikâyetten vazgeçtiği belirtildi. Savcılığın soruşturması devam ediyor.