BEBKA'dan 'Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet

Kaynak: Haber Merkezi
BEBKA'dan 'Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet

25-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 'Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği' ile gökyüzü meraklıları Harmankaya’da buluşuyor.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

25-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 'Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği' ile gökyüzü meraklıları Harmankaya’da buluşuyor

Işık kirliliğinden uzak eşsiz bir doğa harikası olan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda yıldızlara daha da yakın olacağınız ‘Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ başlıyor. Astronomi atölyeleri, teleskopla gezegen gözlemleri, uzman sunumları ve çok daha fazlası bu etkinlikte katılımcılarla buluşacak.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilecik Valiliği, BEBKA ve Yenipazar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olup, kontenjan ile sınırlı olduğu etkinliğe internet sitesinden kayıt yaptırılabiliyor.

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