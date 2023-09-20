Becao: Hocamız nerede ihtiyaç duyarsa orada uyarım

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Nordsjaelland maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı savunmacı, tüm resmi maçları kazanmış olmanın öz güveniyle sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

Becao'nun açıklamaları şu şekilde;

-Üst üste 10 maç kazandık. Grup maçlarına yüksek öz güvenle başlayacağız. Bu iyi bir durum. Yarın kolay bir maç oynamayacağız. Rakiplerimiz artık bize karşı kazanmak için daha istekli. Takım arkadaşlarım oldukça kaliteli futbolcular. Şu ana kadar Djiku ve Serdar ile oynadık. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Aramızdaki uyumdan Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Amacımız takımımıza yardım etmek.

-Udinese'de 5 yıl sağ stoper oynamıştım. Sol tarafta ise Brezilya'da oynamıştım. Hangi tarafta oynadığımın benim için önemi yok. Ben takımın bir parçasıyım. Hocamız nerede ihtiyaç duyarsa orada oynarım. Bana nerede daha iyi hissettiğimi soracak olursanız ben sağ tarafta daha iyi hissediyorum.

(AA)