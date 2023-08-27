Beckham ailesi 6 milyon dolarlık yatta keyif yaptı

Uzun yıllardır David Beckham ile mutlu bir evlilik sürdüren dört çocuk annesi Victoria Beckham, Miami açıklarında gezindikleri 6 milyon dolarlık yatlarından hafta sonu hatıralarını paylaştı. Beckham ailesinin pozlarına beğeni yağdı.

Beckham ailesi 6 milyon dolarlık yatta keyif yaptı

Editör: Osmancan EROK

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Becham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuk sahibi olan ünlü çift tüm dünyada parmakla gösteriliyor.

64eafc2c86b24564049d12ae.webp

YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Geçtiğimiz aylarda 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Victoria Beckham, paylaşımına "Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum" mesajını yazmıştı.

64eafc1286b24564049d12ac.webp

"SENİ SEVİYORUM"

David Beckham da eşine; "23 sene önce 'Posh', (Victoria'nın 'Spice Girl' grubundaki takma adı) 'Bayan Beckham' oldu; ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz" sözleriyle karşılık vermişti.

64eafbf286b24564049d12aa.webp

"AİLEYE AYRILAN ZAMAN HER ŞEYDİR"

İngiliz tasarımcı Victoria Beckham (49),Miami açıklarında gezindikleri 6 milyon dolarlık yatlarından hafta sonu hatıralarını paylaştı. Kocası David Beckham (48) ile öpüştüğü kareyi de ekleyen Beckham, “Aileye ayrılan zaman her şeydir” notu düştü.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Erdoğan'ın fetvacısı yine siyasete Allah'ı karıştırdı Güncel
Erdoğan'ın fetvacısı yine siyasete Allah'ı karıştırdı
İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı Güncel
İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı
İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı Güncel
İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı
Depremin simgesi Ebrar Sitesi bilirkişi raporunda skandal. Enkaz hızla kaldırılınca bilirkişi raporu yapılamadı Güncel
Depremin simgesi Ebrar Sitesi bilirkişi raporunda skandal. Enkaz hızla kaldırılınca bilirkişi raporu yapılamadı
Ev, arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Haberiniz olmadan satılmış olabilir Ekonomi
Ev, arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Haberiniz olmadan satılmış olabilir
ALi Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye mektup. Fenerbahçe'den TFF'ye çifte standart isyanı Spor
ALi Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye mektup. Fenerbahçe'den TFF'ye çifte standart isyanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? GSB personel alımı başvuruları ne zaman? Keşfet
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? GSB personel alımı başvuruları ne zaman?