Beckham ailesi 6 milyon dolarlık yatta keyif yaptı

Editör: Osmancan EROK

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Becham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuk sahibi olan ünlü çift tüm dünyada parmakla gösteriliyor.

YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Geçtiğimiz aylarda 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Victoria Beckham, paylaşımına "Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum" mesajını yazmıştı.

"SENİ SEVİYORUM"

David Beckham da eşine; "23 sene önce 'Posh', (Victoria'nın 'Spice Girl' grubundaki takma adı) 'Bayan Beckham' oldu; ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz" sözleriyle karşılık vermişti.

"AİLEYE AYRILAN ZAMAN HER ŞEYDİR"

İngiliz tasarımcı Victoria Beckham (49),Miami açıklarında gezindikleri 6 milyon dolarlık yatlarından hafta sonu hatıralarını paylaştı. Kocası David Beckham (48) ile öpüştüğü kareyi de ekleyen Beckham, “Aileye ayrılan zaman her şeydir” notu düştü.