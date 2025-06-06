Beckham için şövalyelik yolu açıldı: Kral Charles'ın listesinde olması bekleniyor

BBC Sport'un edindiği bilgilere göre, hem futbol kariyeri hem de UNICEF ve Kral'ın Vakfı gibi kurumlardaki yardım faaliyetleri nedeniyle bu onura layık görüleceği konuşuluyor.

İngiltere'de sızan bilgilere göre, 50 yaşındaki eski milli takım kaptanı David Beckham'ın şövalyelik unvanı almasına kesin gözüyle bakılıyor. 2003 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) ile onurlandırılan Beckham'ın, bu kez çok daha prestijli bir unvanla ödüllendirilmesi gündemde.

Henüz resmi bir doğrulama olmamasına rağmen, listenin erken sızdığı ve Beckham'ın isminin listede yer aldığı belirtiliyor. Bir hükümet sözcüsü konuyla ilgili spekülasyonlar hakkında yorum yapmayacaklarını belirtirken, Beckham'ın temsilcileri de sessizliğini koruyor.

GEÇMİŞTEKİ E-POSTA KRİZİ GÜNDEME GELDİ

David Beckham'ın şövalyelik unvanı ilk olarak 2011 yılında gündeme gelmişti. Ancak 2017 yılında, Beckham'ın onur komitesini eleştirdiği iddia edilen bazı özel e-postalarının basına sızdırılması bir krize neden olmuştu. O dönemde Beckham'ın sözcüsü, söz konusu e-postaların "hacklendiğini" ve "üzerinde oynandığını" açıklamıştı. Bu son gelişme, geçmişteki krizin aşıldığı şeklinde yorumlanıyor.

FUTBOLDAN FAZLASI: BİR YARDIM ELÇİSİ

Beckham'ın adaylığının arkasında sadece 115 kez giydiği milli takım forması ve Manchester United, Real Madrid gibi kulüplerdeki parlak kariyeri yatmıyor. Ünlü yıldızın topluma yaptığı katkılar da büyük rol oynuyor:

UNICEF Elçiliği: 2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) elçisi olarak görev yapıyor ve adına kurulmuş özel bir fon bulunuyor.

Kral'ın Vakfı (King's Foundation): 2024 yılında Kral Charles'ın gençlere yönelik eğitim ve doğa programlarını desteklemek için vakfın elçisi oldu.

Olimpiyat Oyunları: 2012 Londra Olimpiyatları'nın İngiltere'ye kazandırılmasında kilit rol oynadı.

Vakıf Faaliyetleri: ABD'deki takımı Inter Miami bünyesinde, dezavantajlı toplulukları futbol aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan bir vakıf kurdu.

KRALİYET AİLESİ İLE SICAK İLİŞKİLER

David ve Victoria Beckham çiftinin Kraliyet Ailesi ile olan yakın ve sıcak ilişkisi de dikkat çekiyor. Son olarak Chelsea Çiçek Festivali'nde Kral ve Kraliçe ile samimi bir diyalog kuran Beckham, geçen yıl da Kral Charles ile arıcılık üzerine sohbet etmişti.

Beckham'ın Kraliyet Ailesi için taşıdığı önem, yardım projelerine kattığı yıldız cazibesiyle açıklanıyor. Geçen yıl Prens William'ın bir bağış kampanyası için bizzat Beckham'dan yardım istediği biliniyor. Hatta katıldığı bir etkinlikte ünlü şarkıcı Sir Rod Stewart'ın, Beckham'a şövalyelik unvanının "yolda olduğunu" söyleyerek şaka yapması da bu beklentiyi güçlendirmişti.