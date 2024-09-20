Beckham'dan Victoria itirafı

49 yaşındaki futbol ikonu, 19 Eylül Perşembe günü New York'taki Cipriani'de Stella Artois'in Let's Do Dinner etkinliğinde PEOPLE'a özel bir röportaj verdi.

Karısının her zaman gözdesi olan David, 27 Ağustos Salı günü New York'ta düzenlenen Bowers & Wilkins etkinliğinde konuşurken hayat arkadaşından bahsetti.

50 yaşındaki eşi Victoria'yı ilk gördüğü andan itibaren onun doğru kişi olduğunu anladığını belirten eski futbol yıldızı, kendisine sorulan bunun ilk görüşte aşk olup olmadığı sorulduğunda ise "Kesinlikle öyleydi" yanıtını verdi.

Beckham, karısının stilini etkileyip etkilemediği konusunda, "Emin değilim. Etkilediğimi düşünmeyi seviyorum" diye söze başladı ve "Dürüst olmak gerekirse, her zaman iyi görünüyor. Bu iyi bir sorun ama bir sorun. Her zaman harika görünüyor. Bu yüzden benim için oldukça kolay bir iş." diye ekledi.

David ve Victoria çifti 4 Temmuz 1999'da dünya evine girdi ve şu anda dört çocukları var. Çift ilk kez 1997'de David'in eskiden formasını giydiği Manchester United maçında tanıştılar.