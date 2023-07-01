Beckham'ın o görüntüleri yıllar sonra gündem oldu

Kariyerinde Manchester United, Real Madrid, PSG gibi büyük takımlarda oynayan ve sayısız kupa kazanan David Beckham'ın 12 yıl önceki videosu tekrardan sosyal medyada gündem oldu.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Geçmişte çekilen bir reklam filminde yer alan David Beckham, önce sahilde arkadaşlarıyla geziniyor. Daha sonra sahilde bulunan futbol topuyla oynamaya başlayan yıldız futbolcu daha sonra arkadaşlarıyla iddiaya giriyor ve topları kendisinden metrelerce uzakta bulunan çöp kutularına sokmaya çalışıyor. Beckham şutları soktukça ekranda gözükmeyen ancak kendisiyle iddiaya giren arkadaşı şaşkınlığını gizleyemiyor. David Beckham inanılmazı başarıyor ve çektiği 3 şutta da topu, kendisinden metrelerce uzaktaki 3 çöp kutusuna sokmayı başarıyor.