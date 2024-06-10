BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek

BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek
Kaynak: Haber Merkezi

BEDAŞ, milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren elektrik kesintisini duyurdu.

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BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 1

İstanbul'da 11 Haziran Salı günü planlanan elektrik kesintileri için detaylar belli oldu. BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, toplamda 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor.

Hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriğin ne zaman geleceği konusunda bilgiler paylaşıldı.

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Elektrik kesintileriyle ilgili detaylar ve kesinti yaşanacak ilçeler hakkında bilgi almak için BEDAŞ resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

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ARNAVUTKÖY

Etkilenen Bölgeler: -ÖMERLİ mah sk
Başlangıç Tarihi: 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi: 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek: 08 saat

Etkilenen Bölgeler: MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, AZZAM, BAŞARAN, DENGE, DÜZYOL, EMRAH, FEDAKAR, GURBET, GÜZEL PARK, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KERMES, KORUİÇİ, MABET, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MUHTEŞEM, NURSEL, SELDA, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AKÇALI, AYHAN, AYNUR, AŞİNA, BAŞARAN, BEYLİK, CANFEDA, DAMLAPINAR, DAĞ, DİLŞAH, EBUSUUD, ESKİHİSAR, EĞİTİM, GURBETÇİLER, HORHOR, HÜNER, KARİYE, KONUK, KOVANLIK, MALTEPE, MAMUR, MARİFET, MESİRE, NAMDAR, NURLU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, TUNÇDEMİR, VEYSEL KARANİ, YAZGI, YEDİ BAŞAK, YOĞURTÇU, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, ESMER, HALİL, KUMRU, MAVİ BONCUK, MEHLİKA, NEZAKET, SULTAN SELİM, TAŞOLUK, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 01:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:21:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 15 saat 21 dk


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AVCILAR

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SEYİSOĞLU sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

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BAĞCILAR

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1597., 1598., 1599., 1600., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., 1614., 1615., HALİDE EDİP ADIVAR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
Etkilenen Bölgeler : -BAĞLAR mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BAĞLAR mah 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2423., 2424., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2439. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 20:00:00
Bitiş Tarihi : 12/06/2024 saat 04:00:00
Nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması -
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BAĞLAR mah 16., OSMAN PAŞA sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406. sk
Başlangıç Tarihi : 10/06/2024 saat 20:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 04:00:00
Nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

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BAHÇELİEVLER

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-CUMHURİYET mah DORUK , SAHRA sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 11:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 14:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 10:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, İSMAİLPAŞA sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 12:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK, HAYRAT, TAŞKIN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

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BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BERRAK, ORTA AKASYA sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 04 saat
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, EREN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 04 saat
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Bölgeler : -BAŞAK mah Tunalı Cad
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat

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BAYRAMPAŞA

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, ASLANTEPE, DOĞANAY, FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, KIVANÇ, KONDOVA, KUTLU, METE, POYRAZ, SÜLÜN, SİNEM, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ CAMİ, YÜCE, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 10:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 18:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YENİDOĞAN mah HANİFE ANA, RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, UZAKÇİFTLİK sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 03:30:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 05:30:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 02 saat
İlçe : BAYRAMPAŞA
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:30:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 02:30:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 02 saat

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BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Bölgeler : -YAKUPLU mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : -YAKUPLU MERKEZ mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 11:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 14:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 12:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BAHARİYE, BALYA, BESTE, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KOCATEPE, KÜLTÜR, LOKUM, ORUÇ GAZİ, SULTAN FATİH, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, AKŞEMSETTİN, ALAKAYA, ANAYURT, ARŞIN, ASUMAN, AY, AYDIN, AÇANGÜL, BATI TRAKYA, BAYRAK, BAĞLAR, BEREKET, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMAN, DUMLUPINAR, DUYGUM, DİDEM, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLSEN, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HUZUR, KAHRAMAN, KALYONCU, KANARYA, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, MARMARA, MELTEM, MELİK, MÜMTAZ, OVALI, OĞUZ, SAMET, SANCAK, SARMAŞIK, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, SÜTÇÜ İMAM, TURGUT ÖZAL, UMUT, UZUN HASAN, UĞUR MUMCU, YAPRAK, YAŞAR DOĞU, YEŞİM, YILDIRIM, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇETİN, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİM, ÖZLEM, ÖĞRETMEN, İDİL, İKRAM, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ, İMAR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, SOKULLU sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YAKUPLU mah 108., 110. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

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BEYOĞLU

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA, ÖNEM sk / KEÇECİ PİRİ mah KİRACI ODALARI, MEMURLAR, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 10:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat

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BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah LALAPAŞA sk / YENİMAHALLE mah ARALIK, AY, GÜNEŞ 4, PAPATYA 3, RÜYA, SARDUNYA 1, SÖĞÜT 2, ŞİRİNLER sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / İletken Yenileme -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, BAŞAR 3, BÜYÜKERENLER, BİRGÜL, D-100 KARAYOLU, DEHA, EFKAN, EGEMENİ, GÖÇEK, GÜNTEKİN, GÜRGEN 1, GÜVENÇ, ITIR, KARTOPU 2, KORKUT, MELDA, NARİN 1, OKYAY, SEMİRAL, SEYYAH, SONER, TÜRKOBA, UFUK 2, ULUS 2, YAZICI, YENİKÖY, ÜLKER 1, ÜVEYİK, ŞEN 1 sk / HÜRRİYET mah KAZIM KARABEKİR sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, AKHAN, BAĞCI, BERFİN, BERKAY, BOZKURT, DEVRAN, DİLER, EKİN, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZAKIN, ÖZALTAN, ŞEHİT SADIK BEZER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHAR 2, EREN, GENÇTÜRK, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, KARAKOL, KARANFİL 3, KİVİ, LİMON, MEŞE 1, MİLLET 2, ORDU 1, SANDAL 2, SONAY, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMÜR, ŞUBAT sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-CELALİYE mah ATATÜRK 1, CELALİYE, GÖNENÇ, HÜRRİYETİM, ULUS 1 sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YENİMAHALLE mah HİLAL 3, ÖDEMİŞ, ŞAHİN 3, ŞİRİNLER sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / İletken Yenileme -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

İlçe : BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-GÜZELCE mah ADALET 2, BENAY, EMEL, GÖREN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜNEŞ, GİRNE, HEDEF, KAPLAN 1, KİLÇİÇEĞİ, MURAT 1, MİÇO, NEHİR, RENGİGÜL, REİS, SİNEM 1, USKUMRU, UÇAN, UÇAR, YAZAR, YUNUS, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜMİT 1 sk / MİMAROBA mah SERİN, ÇİSİL sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 04 saat
İlçe : BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah ARKADAŞ, DEFNE 5, EFLATUN, ERSEN, FUNDA 1, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KALENDER 2, KARTAL, POYRAZ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇİLEKLİ, ÇİT, İNÖNÜ 2 sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 04 saat
İlçe : BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-19 MAYIS mah GÖLBOYU, KAMER, MİRAY, ÜNSAL, İSTANBUL 1 sk / DİZDARİYE mah ABDURRAHMAN EREKE, ASLI, AYSUN, CAMİ, GÖLBOYU, KAMELYA 4, KARAAĞAÇ, MİMAR SİNAN, PAZAR, PERVİN, REHA, SAKLI, SEYİT ONBAŞI, VATAN 4 sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

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ÇATALCA

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER,KARADENİZ, YÜCEL, YATIRIM,IŞIK,DÜZGÜN, ÇALIŞ, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

İlçe : ÇATALCA
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / ÖRCÜNLÜ mah BAĞDERE ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

İlçe : Çatalca
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KURABİYE, KURUÇAY, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

13/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 13

ESENLER

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BİRLİK mah 845., 849. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:30:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 11:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 01 saat 30 dk
İlçe : ESENLER
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MENDERES mah 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 02:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 04:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 02 saat
İlçe : ESENLER
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MENDERES mah 324., 325., 326., 327., 328., 329., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 160., 169., 170., 171., 172., 173., 174., HORASAN, İNÖNÜ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:30:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 02:30:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 02 saat

14/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 14

ESENYURT

Etkilenen Bölgeler : -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat

İlçe : ESENYURT
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993. sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 7., 8., 9., ANADOLU, AÇELYA, BEGONYA, GARDENYA, GÜLHATMİ, PAPATYA, YABANGÜLÜ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA sk / İNÖNÜ mah 348., 404., 405., 406., 408. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

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BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 15

EYÜPSULTAN

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah EGEMEN, HEVES sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Bölgeler : -ALİBEYKÖY mah sk / ÇIRÇIR mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:05:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 05 saat 55 dk
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, GÖKTÜRK, HAYAT, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 07:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat

16/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 16

FATİH

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah TİYATRO sk / NİŞANCA mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TULUMBA ÇIKMAZI, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 10:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 18:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : FATİH
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALEDİBİ, MEVLANAKAPI sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : FATİH
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, FİNCANCILAR ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, NASUHİYE, PAŞA CAMİİ, UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR sk / SURURİ mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR sk / SÜLEYMANİYE mah İSMETİYE sk / TAHTAKALE mah FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, VASIF ÇINAR sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat

İlçe : GAZİOSMANPAŞA
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:05:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 05 saat 55 dk

17/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 17

GÜNGÖREN

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, GAZİ OSMAN PAŞA, LEVENT, ÖNDER sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 11:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 14:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : GÜNGÖREN
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KAVAKLI, MEŞE, PELİT, SAVAŞ, SÖĞÜT, ZEYTİN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 15:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat

18/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 18

KAĞITHANE

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ, ERDEM, GÜLBAŞAK, GÜLDİKEN, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, ÇELEBİ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FERMAN, FIRTINA, HAKTANIR, TOPKARA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Bölgeler : -GÜRSEL mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat

19/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 19

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-CENNET mah 603., BEYAZIT, HÜRRİYET sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.SEVİM, 3.BAHAR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, DELİKANLI, ERDOĞAN, GİRNE, HACIOĞLU, HATAY, REYHAN, SEZEN, SEZGİN, ÖZEL YOL, İLKNUR, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2602., 3.GAZİ, DELİ ORMAN, FEVZİ ÇAKMAK, HAVADAR, KOCATEPE, REYHAN, SAKARYA, YÜKSEL, ÇUKUR, ÖZKAN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 12:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, KONFOR, İZMİR sk / KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, EMRULLAH EFENDİ, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:30:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 04:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat 30 dk

20/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 20

SARIYER

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 10:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 12:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 02 saat
İlçe : SARIYER
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah CANKUR, TATAR, TAŞLIBURUN, TÜRKMEN, UÇAN sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 15:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat
İlçe : SARIYER
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MADEN mah AYÇİÇEĞİ, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GELİN, GÜLHAN ÇIKMAZI, HALE ÇIKMAZI, HÜR, KEVSER, MARAL, MEFKURE, MEHTAP ÇIKMAZI, MÜGE, MİHRİBAN, NALBANT ÇEŞME., OĞUZ, PERİ, ÇAĞLAYAN, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, LALE BAHÇESİ, NALBANT ÇEŞME, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : SARIYER
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., 10.CD, 4, 9.CD, AKASYA., AKZAMBAK, BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, GECE SEFASI ÇIKMAZI, GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, GÜNDÜZ SEFASI ÇIKMAZI, MANOLYA*-, PAZI ÇIKMAZI, REYHAN., TAŞKIRAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, TELGRAF ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAM., ÇINAR. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat
İlçe : SARIYER
Etkilenen Bölgeler : -ZEKERİYAKÖY mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat
İlçe : SARIYER
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., AKŞAM SEFASI, ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI., ALTINTOP ÇIKMAZI., GÜLHATMİ ÇIKMAZI, GÜNEBAKAN, MAUN ÇIKMAZI, SAKIZ AĞACI ÇIKMAZI, ÇUHA ÇİÇEĞİ., ŞEBBOY sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 00:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 06:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 06 saat

21/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 21

SİLİVRİ

Etkilenen Bölgeler : -SELİMPAŞA mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 10:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Bölgeler : -SELİMPAŞA mah 206. cd 207.cd
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 10:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Bölgeler : -BALABAN mah gölet caddesi
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Bölgeler : -YENİ mah sk / YENİ mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 04 saat
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL, SISKA sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-FEVZİPAŞA mah AĞAÇLI, NADİR, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah FERİDE, GÜLBAHAR, NAMIK KEMAL, TABİP sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YENİ mah 7048., 7052. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 12:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Bölgeler : -BALABAN mah BOĞAZKALE SOKAK
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

22/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 22

SULTANGAZİ

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 10:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 13:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-CEBECİ mah 2488., 2509., 2512., 2513., V, Y sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:30:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:30:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

23/25
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 23

ŞİŞLİ

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, DARCAN, ESKİ OSMANLI, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE KUYU, MEHTAP, MUSA DAYI, NACİ KASIM, SELAHATTİN PINAR, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : Şişli
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat

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BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 24

ZEYTİNBURNU

Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YENİDOĞAN mah 41., 45/1., 45/2., 45/2A sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/2., 113/1., 309., ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / VELİEFENDİ mah 74/2. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-TELSİZ mah 76., 85/10., 85/11., 85/4., 85/7. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/11., G/13., G/14., G/17., G/18., G/8., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah SEYİTNİZAM sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat

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BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek 25
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