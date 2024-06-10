BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek

BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : -YAKUPLU mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : -YAKUPLU MERKEZ mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 11:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 14:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 12:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 03 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BAHARİYE, BALYA, BESTE, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KOCATEPE, KÜLTÜR, LOKUM, ORUÇ GAZİ, SULTAN FATİH, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, AKŞEMSETTİN, ALAKAYA, ANAYURT, ARŞIN, ASUMAN, AY, AYDIN, AÇANGÜL, BATI TRAKYA, BAYRAK, BAĞLAR, BEREKET, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMAN, DUMLUPINAR, DUYGUM, DİDEM, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLSEN, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HUZUR, KAHRAMAN, KALYONCU, KANARYA, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, MARMARA, MELTEM, MELİK, MÜMTAZ, OVALI, OĞUZ, SAMET, SANCAK, SARMAŞIK, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, SÜTÇÜ İMAM, TURGUT ÖZAL, UMUT, UZUN HASAN, UĞUR MUMCU, YAPRAK, YAŞAR DOĞU, YEŞİM, YILDIRIM, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇETİN, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİM, ÖZLEM, ÖĞRETMEN, İDİL, İKRAM, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ, İMAR sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 16:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 07 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, SOKULLU sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Bölgeler : MERKEZ-YAKUPLU mah 108., 110. sk
Başlangıç Tarihi : 11/06/2024 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi : 11/06/2024 saat 17:00:00
Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı -
Kesinti Ne Kadar Sürecek : 08 saat