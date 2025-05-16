Bedava geldi servet kazandıracak: Piatek Araplara gidecek

Başakşehir’in golcü oyuncusu Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek’in, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain’e transfer olması bekleniyor. 29 yaşındaki Polonyalı forvetin adı haftalardır takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle anılırken, Katar ekibi Al-Sadd ile yarışan Al-Ain’in transferde öne geçtiği belirtildi. 2024 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Al-Ain ile Başakşehir ve oyuncu arasında ileri düzeyde görüşmeler sürüyor.

Piatek, 2023 yılında bonservissiz olarak Başakşehir’e transfer olmuştu. Ancak bu transferden Alman temsilcisi Hertha Berlin de kazanç sağlayacak. Alman Kicker dergisinin haberine göre, Berlin ekibi oyuncunun sözleşmesini feshederken, sonraki satıştan yüzde 20 pay alma şartı koydu. Al-Ain’in Başakşehir’e 8 ila 10 milyon euro arasında bir teklif sunduğu belirtildi. Bu durumda Hertha Berlin’in kasasına da 1,6 ila 2 milyon euro arasında bir gelir girmesi bekleniyor.

Piatek 2019 yılında 35 milyon Euro bedelle Milan’a, 1 yıl sonra da 24 milyon Euro bedelle Herta Berlin’e transfer olmuş fakat iki kulüpte de beklentileri karşılayamamıştı. Başakşehir’de yeniden kendini bulan yıldız golcü bu sezon Süper Lig’de 21 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.