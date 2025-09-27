Bedava gitmek için bulduğu yöntem ‘pes’ dedirtti

Olay, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde ana yol güzergahında otostop çekmeye başlayan alkollü şahıs, araçların durmaması üzerine yolun ortasına kaldırım taşı koydu. Araçları durmakta başarılı olamayan şahıs, taşı yolun ortasına kadar itekleyerek ilerletti. Trafiği tehlikeye düşüren ve yaptığı hayrete düşüren şahsın o anları kameraya yansıdı. Görüntülerde; otostop çeken şahsın araçların durmaması üzerine araçları yolun ortasına taşıdığı taşla durdurmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.