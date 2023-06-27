Bedelli askerlik bekleyenlere kötü haber

2023 yılının ilk 6 ayında bedelli için ödenen ücret 104 bin 84 TL'yken bu ücretin 140 bin TL'yi aşabileceği ifade edildi.

Bedelli askerlik bekleyenlere kötü haber

10haber'in haberine göre; 4 yıl önce yasalaşan kanunla yürürlüğe koyulan bedelli askerlik yılda iki kez zamlanıyor.

2023'ün ilk ayında bedelli askerlik tutarı 80 bin 64 liradan 104 bin 84 lira 16 kuruşa çıkarılmıştı. Ocak ve Haziran ayı için belirlenen bu fiyat temmuz ayında bir kez daha zamlanacak.

7179 sayılı Askere Alma Kanunu'na göre, bedelli askerlik için ödenecek ücret 240 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor. Bu rakam da her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit ediliyor. 2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk tutar 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti.

Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan ücret sırasıyla her 6 ayda bir artırıldı. 2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 TL uyguladı, 2022 Temmuz ayında 80 bin 64 lira oldu.

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