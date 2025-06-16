Bedelli askerlik fiyatı fırlayacak! Temmuz’dan sonra ödemek isteyenlere büyük şok...

Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor. Başvuru yapmak isteyenler için sayılı gün kaldı. Temmuz ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerinde artış uygulanacak.

Şu an bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca yoklama kaçağı ve bakayalar için 3 bin 543 lira 95 kuruş ek ödeme talep ediliyor.

SON TARİH 30 HAZİRAN...

Bedelli askerlik için başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde bedelli ücretini ilgili hesaba yatırmak zorunda. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuran ve ödemesini yapanlar mevcut tutar üzerinden hak kazanacak.

1 Temmuz 2025 sonrası ödeme yapacaklar ise yeni belirlenen bedel üzerinden ücret ödeyecek.

En son açıklanan memur aylık katsayısı 1,012556 olarak belirlendi. Bedelli askerlik hesaplama formülünde bu katsayı 240 bin rakamıyla çarpılarak yeni ücret ortaya çıkıyor.

YENİ ÜCRETLER NE KADAR OLACAK?

5 aylık memur maaş zammı olan yüzde 14 artışla katsayı 1,15431384’e yükseldi. Bu durumda yeni bedelli askerlik ücreti 5 aylık enflasyon verilerine göre 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

Ancak bu rakamlar net değil ve Haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterebilir. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

2019: 31.343 TL - 33.230 TL (yüzde 6,02 artış)

2020: 35.054 TL - 37.070 TL (yüzde 5,75 artış)

2021: 39.788 TL - 43.151 TL (yüzde 8,45 artış)

2022: 56.506 TL - 80.064 TL (yüzde 41,69 artış)

2023: 104.084 TL - 122.351 TL (yüzde 17,55 artış)

2024: 182.609 TL - 217.871 TL (yüzde 19,31 artış)

2025: 243.013 TL - 277.035 TL (tahmini yüzde 14 artış)