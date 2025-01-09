Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 lira olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı basın bilgilendirme metninde 2025'in ilk 6 ayı için uygulanacak yeni bedelli askerlik ücretini duyurdu.

bedelliiii.jpegMSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı;

- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,

- 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."

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