Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! MSB son günü açıkladı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik başvurusu yapacaklara yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtildi.

SON TARİH 30 HAZİRAN

Açıklamada, mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.