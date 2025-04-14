Bedelli askerlik yapanlar dikkat! Kıdem tazminatı emsal karar

Adana'da bedelli askerlik yapmak için işten ayrılmak zorunda kalanların merak ettiği kıdem tazminatı alabilir miyim sorusuna yanıt olacak nitelikte bir karar çıktı.

KIDEM TAZMİNATI ALAMAYAN ÇALIŞAN DAVA AÇTI

Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul’da 2014-2019 arasında bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Gökhan A. bedelli askerlik yapmak üzere işyeri ile görüştü. Son maaşı 4 bin 400 TL iş vereninden 20 bin TL'lik kıdem tazminatı istedi. İş yeri ise 21 gün ücretsiz izin verilebileceğini söyleyerek kıdem tazminatı talebi reddetti. Gökhan A. dava açtı. Ancak İstanbul İş Mahkemesi, Gökhan A.'nın davasını reddetti.

BENZER BİR DAVADA İSE TAZMİNAT TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

Aynı dönemde Adana’da bir mahkeme, bedelli askerliğin muvazzaf askerlikten farkı olmadığını savunarak başka bir çalışanın tazminat talebini kabul etti.

KARAR ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Gökhan A. aldığı mahkeme sonucu karşısında davayı bir üst mahkemeye taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, bedelli askerlik için işten ayrılan işçinin tazminat alabileceğini belirterek kararı bozdu ve davayı yeniden görülmek üzere ilgili mahkemeye gönderdi.

BİR YIL ÇALIŞAN İÇİN TAZMİNAT HAKKI DOĞAR

Davayı üst mahkemeye taşıyan Avukat Cemil Albayrak, bedelli askerliğin muvazzaf askerlik sayıldığını, İş Kanunu’na göre 1 yıl çalışan işçinin bu durumda tazminat hakkı kazandığını vurguladı.