Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri sonrası bedelli askerlik ücretine yapılacak zam belli oldu. Bedelli askerlik ücretine 6 ayda bir yapılan zam memur maaşına yapılan zamma göre belirleniyor.

TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası gelen zamlara bedelli askerlik ücreti de eklendi. 6 aylık enflasyonun açıklaması sonrası bedelli askerlik ücretine yapılacak zam belli oldu.

Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artışla 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti temmuzda yüzde 19,30 artışla 217.852,6 TL oldu.

Milli Savunma Bakanlığı ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak

BEDELLİ ASKERLİK ÜCERTİNE ZAM NASIL YAPILIYOR?

Her 6 ayda bir kere olmak üzere belirlenen bedelli askerlik ücret zammı, yasal olarak memur maaş zammı ile birlikte Ocak ve Temmuz döneminde yapılıyor.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler için bir açıklamada bulunmuştu. Zam öncesi daha ucuz bedelli askerlik ücreti için çağrıda bulunan MSB yeni rakamların ise 28 Haziran’a kadar geçerli olacağını kaydetti.

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