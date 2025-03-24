Bedeni Silivri’de ruhu Türkiye’de

Recep Tayyip Erdoğan için “Pirus Zaferi" sayılır Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hukuki değil ama siyasi kararlar.

Gözaltı günlerinde ve dün tutuklama kararı sonrası ister CHP’li olsun ister olmasın büyük Türk milleti ayağa kalktı.

İmamoğlu siyasi efsane oldu.

Tıpkı Nelson Mandela gibi kahraman oldu.

İnsanları hapsedebilirsiniz ama fikirleri hapsedemezsiniz Erdoğan.

Türk milleti gerçeği gördü, kurulan kumpası anladı.

Erdoğan’ın birinci hedefi İstanbul’a kayyum atamak için İmamoğlu’na, “terör" yaftası takmaktı. Bu projesi çöktü.

Ekrem İmamoğlu İstanbul’a başkan olunca Erdoğan aşkını da aile vakıflarına ve yandaşlarına dağıttığı rantları da kaybetmişti.

İmamoğlu sosyal belediye uygulamalarına İstanbulluların kaynağını aktarınca 2019’da aldığı oyları 2024’te rekor seviyede arttırmıştı.

Bu başarısı dalga, dalga Türkiye’ye yayıldı.

Ve dün CHP ön seçiminde İmamoğlu tsunamisi yaşandı.

Sadece CHP üyeleri değil başka partili olsun partisiz oldu yüzbinler sandık başına koştu.

İmamoğlu milletin idolü oldu.

İmamoğlu, Medya AŞ soruşturmasından tutuklu yargılanacak.

"Kent Uzlaşısı" suçlamasından ise adli kontrol şartı da olmaksızın serbest bırakıldı.

Erdoğan’ı öyle bir İmamoğlu korkusu sardı ki, diplomasını hukuksuz şekilde iptal ettirdi.

Erdoğan ve kurmayları şunu hesaba katamadı

İmamoğlu tutuklu olacak ama İmamoğlu efsanesi yargılama süresi boyunca çığ gibi büyüyecek.

CHP üye sayısında patlama olacak.

CHP’nin oyları rekor seviyede artacak.

Erdoğan hızla oy kaybedecek.

Değerli okurlarım,

Saddam da Kaddafi de Esat da rakiplerini hapse attılar.

Onların ülkelerinin durumu da sonları da ortada.

Ucube tek adam rejimi faşist uygulamaları ile demokrasiyi sonlandırdı diktatörlük rejimine dönüştürdü.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyasi kararın itirafı şu çarpıcı olayla ortaya çıktı:

İstanbul Başsavcılığı, gazetecilerin olduğu iletişim grubuna şöyle mesaj gönderdi:

"Arkadaşlar halen sorgu devam ediyor sorumsuzca haber yapmayalım. Gerek terör gerek yolsuzluk sorgusunda henüz karar açıklanmamıştır."

İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararı anlaşıldı ki mahkeme tarafından değil saray tarafından verildi.

Dava jet hızıyla Türk hukuk sisteminde görülmedik hızla karara bağlandı.

Sarayın kararının yandaş medyaya sızdırıldığının ispatı İstanbul Savcılığının açıklaması ile ortaya çıktı.

Erdoğan siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı.

Sonuç olarak siyasi tablo şöyle oluştu:

İstanbul’a kayyım atayamayacak aşkına bir kez daha kavuşamayacak Erdoğan.

İmamoğlu öyle bir efsane haline gelecek ki yargılama sonunda beraat edecek ve ilk seçimde cumhurbaşkanı seçilecek.

Ekrem İmamoğlu tutuklanmadı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı siyaseten esir alındı.

Korkunun ecele faydası yok Erdoğan

Erken ya da zamanında fark etmez bu millet seni ilk seçimde sandığa gömecek.