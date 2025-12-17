Olay, saat 23.50 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde Kağızman Sokakta ev olarak kullanılan depoda meydana geldi.

Ali Göçer'in ev olarak kullandığı depoda henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler içeri girdiğinde yalnız yaşayan Ali Göçer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 5 yıldır depoda yaşadığı belirtilen Göçer'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.