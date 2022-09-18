MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Mısır'ın Güney Sina bölgesinde yer alan Sharm El Seyh'e giden MasterChef Danilo Zana çölde menemen yaptı..
Ağır çöl şartlarına uygun olarak giyinen Danilo şef sabahın ilk saatlerinde çöl yolculuğuna başladı.
Hayatlarını çölde sürdüren Bedevilerle çölde buluşan MasterChef Danilo onlara menemen yapacağını söyledi.
Çöl koşullarında doğal olarak elektrik bulunmuyordu. Çadırına konuk olduğu Bedevi önce ateş yaktı.
Danilo şef hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Yanında getirdiği malzemelerle menemen yapmaya başlayan Danilo Zana menemene soğan koymayıda ihmal etmedi.
Çöl şartlarında biraz zorlanarakta olsa menemenini yapan Danilo Zana belki'de çölde menemen yapan ilk şef olmuştu.