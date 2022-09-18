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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Televizyonların en beğenilen yarışma programı MasterChef'in sempatik İtalyan şefi Danilo Zana Mısır çöllerinde menemen yaptı

Galeri Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 13:59
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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Mısır'ın Güney Sina bölgesinde yer alan Sharm El Seyh'e giden MasterChef Danilo Zana çölde menemen yaptı..

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Ağır çöl şartlarına uygun olarak giyinen Danilo şef sabahın ilk saatlerinde çöl yolculuğuna başladı.

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Hayatlarını çölde sürdüren Bedevilerle çölde buluşan MasterChef Danilo onlara menemen yapacağını söyledi.

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Çöl koşullarında doğal olarak elektrik bulunmuyordu. Çadırına konuk olduğu Bedevi önce ateş yaktı.

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Danilo şef hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Yanında getirdiği malzemelerle menemen yapmaya başlayan Danilo Zana menemene soğan koymayıda ihmal etmedi.

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

Çöl şartlarında biraz zorlanarakta olsa menemenini yapan Danilo Zana belki'de çölde menemen yapan ilk şef olmuştu.

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

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MasterChef Danilo Zana Mısır çöllerinde. Bedevilere menemen yaptı

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