Bedia Muvahhid ödülü sahiplerini buluyor: 22 Mayıs’ta Üsküdar’da!

Düzenleme: Kaynak: AA
Bedia Muvahhid ödülü sahiplerini buluyor: 22 Mayıs’ta Üsküdar’da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği 29. Bedia Muvahhid Ödülü, 39. Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerine takdim edilecek.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, "29. Bedia Muvahhid Ödülü", oyuncular Seda Çavdar ile Yeliz Şatıroğlu'na verilecek.

Uğurtan Atakan yönetimindeki tören, 22 Mayıs'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Tören, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve oyuncu Selen Nur Sarıyar'ın katılımıyla yapılacak.

Alev Oraloğlu'nun anılarını paylaşacağı törende, flüt sanatçısı Özlem Noyan ile piyano sanatçısı Tarkan Tarıer müzik dinletisine imza atacak.

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