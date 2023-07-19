Beğendiği paylaşım yüzünden takımdan gönderilen genç yıldız ezeli rakibine gidiyor

Fenerbahçe, Galatasaray altyapısından yetişen ve Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katıyor. Sarı lacivertliler hem oyuncuyla hem de Fransız ekibiyle prensip anlaşması sağladı.

Beğendiği paylaşım yüzünden takımdan gönderilen genç yıldız ezeli rakibine gidiyor

Editör: Hamza Özalkuş

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın transferi için hem oyuncu hem kulübüyle anlaşma sağladı. Kanarya'nın genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklayacağı öğrenildi.

B TAKIMINDA 6 MAÇA ÇIKIP 2 GOL ATTI
Futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Bartuğ Elmaz, 9 yıl sarı kırmızılı takımın altyapısında top koşturduktan sonra geçen sezon başında Marsilya'ya transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Marsilya B takımında 6 maça çıkan 20 yaşındaki ön libero, 2 gol attı. Bartuğ, A takımda ise Fransa Kupası üçüncü turunda Hyeres ile oynanan maçta 4 dakika süre aldı.

BEĞENDİĞİ PAYLAŞIM SONUNU GETİRDİ
Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın, yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas'ın görüntüsünün yer aldığı, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" paylaşımı beğenmişti. Elmaz daha sonra sezon sonu takımdan ayrılarak Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

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