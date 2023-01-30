Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Instagram pozlarıyla gündemden düşmüyor. Her zaman olay pozlarıyla gündeme gelen Şahin, bu pozlara bir yenisini daha ekledi. Şahin'in bikini kombini ile sosyal medyaya damga vurdu.
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya hesabı üzerinden cesur paylaşımlarına devam ediyor.
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Adından sıkça söz ettiren Şahin seksi bikinisi ile çektiği fotoğraflarını art arda paylaştı.
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Güzel mankenin fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
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2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin iddialı paylaşımı ile olay oldu.
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Yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu Tayland’ın egzotik adası Phuket’te tatil yapan Şahin bikinisi ile poz verdi.
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Bir süredir birlikte olduğu Murat Kazancıoğlu ile keyifli tatilinden fotoğraflar paylaşan Şahin’in fotoğrafına takipçileri “Aşırı güzel kadın ya”, “Fizik kız”, “Bu güzellik halis mi” yorumlarında bulundular.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahin 1999 doğumlu. Şahin'in Instagram hesabında 405 bin takipçisi bulunuyor.