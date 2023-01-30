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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Instagram pozlarıyla gündemden düşmüyor. Her zaman olay pozlarıyla gündeme gelen Şahin, bu pozlara bir yenisini daha ekledi. Şahin'in bikini kombini ile sosyal medyaya damga vurdu.

Galeri Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:25
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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya hesabı üzerinden cesur paylaşımlarına devam ediyor.

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

Adından sıkça söz ettiren Şahin seksi bikinisi ile çektiği fotoğraflarını art arda paylaştı.

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

Güzel mankenin fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin iddialı paylaşımı ile olay oldu.

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

Yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu Tayland’ın egzotik adası Phuket’te tatil yapan Şahin bikinisi ile poz verdi.

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

Bir süredir birlikte olduğu Murat Kazancıoğlu ile keyifli tatilinden fotoğraflar paylaşan Şahin’in fotoğrafına takipçileri “Aşırı güzel kadın ya”, “Fizik kız”, “Bu güzellik halis mi” yorumlarında bulundular.

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahin 1999 doğumlu. Şahin'in Instagram hesabında 405 bin takipçisi bulunuyor.

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

İşte Şevval Şahin'in diğer pozları...

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

13/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

14/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

15/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

16/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

17/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

18/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

19/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

20/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

21/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

22/23
Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

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Miss Turkey Güzeli fotoğraflarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu. Beğeni butonu çöktü

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