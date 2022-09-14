Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü

Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki Derin rolünün yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.
Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda katıldığı bir ödül töreninde “Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an” sözleriyle çok konuşulmuştu.
Öte yandan Melis Sezen, ödül gecesi giydiği cesur kıyafetiyle de dikkat çekmişti.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Melis Sezen’den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı dans videosuyla uzun süre konuşulan Sezen, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sezen'in dansı, hayranları tarafından tam not aldı.
İşte güzel oyuncunun dans ettiği o anlar...