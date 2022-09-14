14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü

Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü

Altın Kelebek ödül töreninde sütyen giymemesi nedeniyle tartışmalara neden olan ünlü oyuncu Melis Sezen, bu sefer kalça dansı yaptı. Sezen'in dansına çok sayıda yorum geldi.

Galeri Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:15
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:52
Takip Et
1/27

2/27

Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki Derin rolünün yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

3/27

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda katıldığı bir ödül töreninde “Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an” sözleriyle çok konuşulmuştu.

4/27

Öte yandan Melis Sezen, ödül gecesi giydiği cesur kıyafetiyle de dikkat çekmişti.

5/27

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Melis Sezen’den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

6/27

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı dans videosuyla uzun süre konuşulan Sezen, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

7/27

Sezen'in dansı, hayranları tarafından tam not aldı.

8/27

İşte güzel oyuncunun dans ettiği o anlar...

9/27

10/27

11/27

12/27

13/27

14/27

15/27

16/27

17/27

18/27

19/27

20/27

21/27

22/27

23/27

24/27

25/27

26/27

27/27

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
1
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
2
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
3
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
4
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
5
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
6
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
7
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
﻿Nwakaeme Suudi Arabistan'da gündem oldu. Hayal kırıklığı yarattı
﻿Nwakaeme Suudi Arabistan'da gündem oldu. Hayal kırıklığı yarattı
﻿Nwakaeme Suudi Arabistan'da gündem oldu. Hayal kırıklığı yarattı
﻿Hull City fark yedi
﻿Hull City fark yedi
﻿Hull City fark yedi
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
﻿Bayern Münih klasiği: Barcelona da çıkamadı
﻿Bayern Münih klasiği: Barcelona da çıkamadı
﻿Bayern Münih klasiği: Barcelona da çıkamadı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Kraliçe'ye veda kuyruğu. 20 Bin kişi ll.Elizabeth'in tabutunu görmek için sıra bekledi
﻿Kraliçe'ye veda kuyruğu. 20 Bin kişi ll.Elizabeth'in tabutunu görmek için sıra bekledi
﻿Kraliçe'ye veda kuyruğu. 20 Bin kişi ll.Elizabeth'in tabutunu görmek için sıra bekledi
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿İngiliz basını kıyasladı.Prenses Diana’nın taziye çiçekleri Kraliçe’yi gölgede bıraktı
﻿İngiliz basını kıyasladı.Prenses Diana’nın taziye çiçekleri Kraliçe’yi gölgede bıraktı
﻿İngiliz basını kıyasladı.Prenses Diana’nın taziye çiçekleri Kraliçe’yi gölgede bıraktı
﻿Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Kızıyla aynı dizideymiş
﻿Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Kızıyla aynı dizideymiş
﻿Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Kızıyla aynı dizideymiş
﻿Emmy Ödül Töreni’nde şıklık yarışı! Julia Garner göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
﻿Emmy Ödül Töreni’nde şıklık yarışı! Julia Garner göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
﻿Emmy Ödül Töreni’nde şıklık yarışı! Julia Garner göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
﻿Helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var…
﻿Helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var…
﻿Helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var…
﻿Yunan saldırısının izleri. Kurşun delikleri görüntülendi
﻿Yunan saldırısının izleri. Kurşun delikleri görüntülendi
﻿Yunan saldırısının izleri. Kurşun delikleri görüntülendi
﻿Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanına gelmek için küçük bir servet harcadı. Ünlü futbolcu özel jet kiraladı
﻿Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanına gelmek için küçük bir servet harcadı. Ünlü futbolcu özel jet kiraladı
﻿Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanına gelmek için küçük bir servet harcadı. Ünlü futbolcu özel jet kiraladı
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ film çekimi için Amerika'da. New York sokaklarından ilk kareler geldi
﻿Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ film çekimi için Amerika'da. New York sokaklarından ilk kareler geldi
﻿Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ film çekimi için Amerika'da. New York sokaklarından ilk kareler geldi
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.