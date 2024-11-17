Begüm hemşirenin ölümünde kahreden detay! İhbarda bulunup kapıyı açık bırakmış... Gözyaşları içinde toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Begüm hemşirenin ölümünde kahreden detay! İhbarda bulunup kapıyı açık bırakmış... Gözyaşları içinde toprağa verildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Begüm hemşire, memleketi Edirne’nin Keşan ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirilen Begüm Tonguz’un rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediği, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için kapıyı da açık bıraktığı öğrenildi.

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EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evde rahatsızlandı.

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İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde ölü buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İHBARDA BULUNUP KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞ

Tonguz'un rahatsızlanınca 112’yi arayıp ihbarda bulunduğu, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için de kapıyı açık bıraktığı belirtildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Tonguz’un yaşamını yitirdiğinin tespit edildi.

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GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Begüm Tonguz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak, Keşan’a getirildi.

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Yörüker Camisi’ndeki cenaze namazında, baba Tahsin Tonguz ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Begüm Tonguz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tonguz'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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