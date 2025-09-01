Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan beklenmedik açıklama: İşin aslı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, boşanma iddialarıyla gündemdeyken, sosyal medyada paylaştıkları videoyla hayranlarını şaşırttı. Ayrılık açıklaması beklenirken, çift müjdeli haberi duyurdu.

TRT’nin sevilen dizisi Seksenler’in beğenilen çifti Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, sette başlayan aşklarını 2015’te evlilikle taçlandırmıştı.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-2.jpg

Boşanma söylentileriyle anılan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, videolu bir açıklamayla hayranlarını şoke etti. Ayrılık haberi bekleyen takipçiler, çiftin ultrason fotoğrafıyla paylaştığı videoyla büyük sürpriz yaşadı.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-3.jpg

Sette filizlenen aşklarını evlilikle pekiştiren ve gözlerden uzak yaşayan çift, yıllar sonra sevindiren bir haberle gündeme geldi.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-5.jpg

Açıklamada, boşanma iddialarının aksine bebek bekledikleri duyuruldu.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-13.jpg

“BİZE İNANIN, BAŞKALARINA DEĞİL”

Begüm Öner, sosyal medyada yayınladıkları videoda şunları söyledi:

Merhaba herkese, 10 yıldır süren evliliğimizi sevgi ve saygı içinde devam ettirdik. Bugün sizlerle önemli bir haber paylaşmak istedik. Hakkımızdaki söylentilere kulak asmayın, bize inanın.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-4.jpg

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 7 Mart 1989’da Almanya’da doğan Türk oyuncudur. Ailesinin iş nedeniyle Batı Almanya’da bulunduğu dönemde dünyaya geldi, 1992’de iki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-23.jpg

İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa kaydolup oyunculuk kariyerine başlamış, 11 yaşında ilk kez bir çikolata reklamında rol aldı.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-24.jpg

İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur ve televizyon-dizi oyunculuğu kursuna katıldı.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-26.jpg

En bilinen rolü, 2012-2022 yılları arasında TR Seksenler dizisinde Pastacı Sami Bey’in kızı Elvan karakteridir.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-27.jpg

Ayrıca Mandıra Filozofu, Kocan Kadar Konuş, Öğrenci İşleri, Bir Baba Hindu gibi filmlerde ve Bez Bebek, Melekler Korusun, Arka Sıradakiler gibi dizilerde rol aldı.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-28.jpg

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy, 10 Nisan 1982’de İstanbul’da doğan Türk oyuncu ve tiyatrocudur. Çocukluğu, babasının mesleği nedeniyle İsviçre, Fransa ve Türkiye’de geçmiş; ilk, orta ve lise eğitimini bu ülkelerde tamamladı.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-30.jpg

2000-2001’de TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü’nde, 2005-2006’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da eğitim aldı.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-29.jpg

2005’te BKM Atölye’ye katılmış, Bir Demet Tiyatro dizisindeki performansıyla beğeni topladı.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-2-001.jpg

Seksenler dizisinde Şahin karakteriyle tanınmış, Çocuklar Duymasın, Kurtlar Vadisi, İki Aile, Ana Kuzusu gibi yapımlarda rol aldı. 2012 Avrupa Kupası sırasında TRT 1’de Saha Dışı adlı komedi programını sundu.

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-31.jpg

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-32.jpg

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-7.jpg

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-11.jpg

begum-oner-ve-ceyhun-fersoydan-beklenmedik-aciklama-isin-asli-ortaya-cikti-yenicag-14.jpg

