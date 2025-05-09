Begüm Polat’a yasa dışı bahis şoku! Savcılık harekete geçti

Yasa dışı bahis soruşturmasına ünlü şarkıcı Begüm Polat da dahil oldu. Polat hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı.

Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışmalar titizlikle yürütülürken ünlü şarkıcı Begüm Polat da yasa dışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe alındı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardak ünlü ismin başını belaya soktu. Polat kullandığı bardakta yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle mercek altın alındı.

“REKLAM OLUP OLMADIĞINI BİLE BİLMİYORDUM”

Ünlü şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirterek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını söyledi.

Günaydın'ından Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ünlü şarkıcı kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldı.