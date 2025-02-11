Behzat Ç. dizisinden ilk fotoğraf geldi!

Efsane dizi Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor. Dizinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Blu TV dizinin çekimlerine başladığını duyurdu.
BluTV dizisi Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi Ankara Etimesgut’ta sete çıktı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun mesai saatleri dışında rol aldığı dizi cumartesi günü çekimlere başlamış oldu.
BluTV dizinin hayranlarına şu mesajla seslendi:
'Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu! Erdal Beşikçioğlu yer alacak mı?
"Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı.
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!"