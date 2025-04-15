Behzat Ç.'nin yeni sezonunda o isim geri dönüyor

Etimesgut Belediye Başkan Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin üçüncü sezonundan ilk fragman dizi takipçileriyle paylaşıldı.

Max Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Amirimden yeni fragman var! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, yeni sezonuyla yakında sadece Max'te” ifadelerine yer verildi.

Behzat Ç. dizisinden ilk fotoğraf geldi!

Behzat Ç.'nin 2. sezonunda trajik bir şekilde hayatını kaybeden Savcı Esra karakteri, izleyicileri derinden etkilemişti. Ancak yeni sezonda diziye geri dönen Canan Ergüder, sevilen karakteri tekrar canlandıracak.

'Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu! Erdal Beşikçioğlu yer alacak mı?