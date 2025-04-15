Behzat Ç.'nin yeni sezonunda o isim geri dönüyor

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Behzat Ç.'nin yeni sezonunda o isim geri dönüyor

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezonundan ilk fragmanı paylaşıldı.

Etimesgut Belediye Başkan Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin üçüncü sezonundan ilk fragman dizi takipçileriyle paylaşıldı.

Max Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Amirimden yeni fragman var! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, yeni sezonuyla yakında sadece Max'te” ifadelerine yer verildi.

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Behzat Ç.'nin 2. sezonunda trajik bir şekilde hayatını kaybeden Savcı Esra karakteri, izleyicileri derinden etkilemişti. Ancak yeni sezonda diziye geri dönen Canan Ergüder, sevilen karakteri tekrar canlandıracak.

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