BeIN Sports’un Ayazağa’daki televizyon binasına silahlı bir kişi bastı.

Elde edilen bilgilerde ise binada silah sesi duyulmadığı ancak şüphelinin elinde silahla bağırarak içeri girdiği belirtildi.

Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini ve onunla görüşmek istediğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi.

Saldırganın ise 'arayın gelsin' şeklinde ifadeler kullandığı görüntülere yansıdı.

Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti.

Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü