beIN Sports saniyede 400 kare çeken Phantom kameraları ne yaptı? Skandalı Şansal Büyüka ortaya çıkardı

343 Digital’in Youtube kanalına konuşan Şansal Büyüka, derbi sırasında Djiku ve Icardi’nin pozisyonu sonrası tartışmaların odağı haline gelen Bein Sports’un görüntüleri neden veremediği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA'NIN SÖZLERİ:

Bein Sport maçları kiralık arabalarla çekiyor.

Bir doktor farklı ekiplerle ameliyata girmez.

Musa Çözen vardı böyle bakardı 20 kamerayı birden idare ederdi.

Hüseyin Kaymaz vardı. Ender Balaban vardı. Bunlar müthiş yönetmenlerdi.

Kim çekiyor Suudi Arabistan’dan gelen yönetmen.

Ender Balaban’ın gidişi bu yüzden kendine yediremedi gitti.

Kiralık arabalar hangi ülkeden Portekiz.

İki tane külüstür yayın arabası var. Phantom denen bir kamera var.

Seyircilere hatırlatırım böyle baktığında, topa vurduğunda çimler havaya kalkardı.

Bir futbolcunun alnına şu kadarcık bir çim yapışsa görürdük.

Normal kameralar saniyede 24 kare çeker.

Phantom kamera 400 kare çekiyor 400 kare.

Şimdi Djiku-Icardi pozisyonunda Phantom kamera devrede olsa saniye saniye ne olduğunu görürsün saniye saniye.

Nerede bu phantom kamera sordum soruşturdum çok eskidi arıza yapıyor, herhalde kullanılmıyor. İnsan kalitesinde ve malzeme kalitesinde Bein Sports’un inanılmaz bir düşüş yaşandı.

NE OLMUŞTU

Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 22. dakikasında Icardi Djiku ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalmış yayıncı kuruluş Bein Sports o anları ekranlara vermediği için eleştirilerin hedefi haline gelmişti.