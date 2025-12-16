İstanbul'un Sarıyer ilçesinde oyuncak silahla BeIN Sports'un televizyon binasına giren Kemal S. hakkında 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal S.’nin, zincirleme şekilde 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheli Kemal S.’nin elinde silaha benzeyen bir cisimle binanın acil giriş bölümünden zorla içeri girdiği, bir ofis masasına oturduğu ve elinde bir adet tabanca bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

İddianamede, şüpheliye silahı bırakması yönünde defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen, "Benim eşim burada çalışıyor. O yorumcu buraya gelecek ve özür dileyecek. Eşime hakaret etti, o gelmeden silahı bırakmam, buradan çıkmam" şeklinde sözler sarf ettiği, polis ekiplerinin müdahale için ilerlediği sırada sakinleşerek eylemine son verdiği ve ele geçirilen silahın yapılan incelemede oyuncak silah olduğunun tespit edildiği anlatıldı. Şüpheli Kemal S.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, eşinin çalıştığı iş yerinde yemek siparişi nedeniyle spor yorumcusu tarafından azarlanıp hakarete uğradığını öğrendiğini, bu duruma içerlediğini, ana girişten içeri girdiğini ancak eşinin kendisini binaya almak istemediğini söylediği aktarıldı. Şüphelinin, bunun üzerine zorla içeri girdiğini, güvenlik amirine "Belimde silah var, önümden çekil" dediğini, kimseye silah doğrultmadığını ve amacının yalnızca eşini korumak olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

GÜNTEKİN ONAY ŞİKAYETÇİ

Şikayetçi Güntekin Onay da ifadesinde, olaydan 1 gün önce yoğun programı nedeniyle yemek siparişi verdiğini, kuryenin kendisini arayarak siparişi getirdiğini bildirdiğini ve yemeğin resepsiyona bırakılmasını istediğini söyledi.

Saat 17.11 sıralarında kuryenin yeniden arayarak güvenlik görevlisinin siparişi almadığını söylediğini belirten yorumcu, bunun üzerine resepsiyona indiğini, güvenlik görevlisine siparişi neden teslim almadığını sorduğunu, güvenlik görevlisinin bunun kendi görevi olmadığını ve servis elemanının alması gerektiğini söylediğini belirtti.

Onay, kendisinin de güvenlik görevlisine, "Servis elemanına haber vereceksiniz ki gelip alsın" dediğini, ardından "Ancak oturun, ne yapıyorsunuz, altı üstü bir telefon açılacak, servis elemanı gelip alacak" ifadelerini kullandıktan sonra oradan ayrıldığını söylediği belirtildi.

Onay ayrıca iş yerine gelerek silahla tehditte bulunan ve itibarını zedeleyen şüpheli Kemal S.’den şikayetçi olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Kasım'da BEIN Sports’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve sonradan oyuncak olduğu öğrenilen silahı gösteren Kemal S., kanaldaki yorumcu Güntekin Onay’ın güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini öne sürdü.

Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürülmüştü.