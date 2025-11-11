TV8-Beinsports’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasına silahla giren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini iddia ederek özür dilemesini istemişti. Yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından, elindeki silahın oyuncak olduğu anlaşılan ve gözaltına alınarak emniyete götürülen Kemal S.'nin ifadesi ortaya çıktı.

'EŞİMİN TELEFONUNA UYGULAMA KURDUM'

Şüpheli, hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söyleyerek eşinin telefonuna kurduğu uygulama ile eşinin telefon konuşmalarını dinleyebildiğini belirtti. 9 Kasım'da eşinin amiriyle yaptığı konuşmanın canını sıktığını sıktığını söyleyen Kemal S. " Eşimin biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana iş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım" dedi.

'EŞİM İÇERİ ALMADI ZORLA GİRDİM'

Kemal S. ifadesinin devamında, olay günü eşinin sabah 7'de işe gittiğini, kendisine 'amirlerinle görüşeceğim sana kimse bağıramaz' dediğini anlatarak, saat 11.00 sıralarında Beinsport isimli spor kanalına gittiğini belirtti. Ana girişten girip güvenlik noktasına doğru yürüdüğünü ifade eden şüpheli "Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. İçeri doğru yürüdüğüm esnada güvenlik amiriyle karşılaştım. Beni içeri almayacağını söyledi. Ben de 'Belimde silah var çekil önümden benim seninle bir derdim yok' dedim. Sadece 'O yorumcu buraya gelecek ve eşimden özür dileyecek' dedim. Silahın var kendisini nasıl getireyim buraya' dedi. Daha sonra yürümeye devam ettiğim esnada belimde bulunan plastik silahı çektim ve o buraya gelecek diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

'BURAYA GELECEK EŞİMDEN ÖZÜR DİLEYECEK'

Kemal S., daha sonra merdivenlerden yukarı çıktığını ve en sağda en arkada boş olan masaya oturduğunu ve kendisine sakinleşmesi için kahve getirildiğini anlattı. Kahve içerken elini masaya vurarak 'O buraya gelecek eşimden özür dileyecek ve ben de buradan gideceğim' dediğini söyleyen Kemal S. kimseye silah çekmediğini, doğrultmadığını ve korkutmadığını öne sürdü.

"Onlarla bir derdimin olmadığını söyledim." diyen Kemal S. "Bana sakin kalmamı söylediler. Benim amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa birşey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi" dedi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

"Benim amacım eşimi korumak" diyen Kemal S. genç kadının üzülerek tüm gece uyumadığını söyleyerek bu konuya içerlediğini belirtti. Olayı eşinin haberi olmadan gerçekleştirdiğini iddia eden Kemal S. olaydan dolayı pişman olmadığını kim olsa aynı şeyi yaparak ailesini koruyacağını ifade etti. Amacının kimseyi öldürmek olmadığını, elindeki silah plastik boncuk tabancası olduğunu söyleyen Kemal S. tabancayı 2 ay önce hurdalar içinde bulduğunu belirtti.