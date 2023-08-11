beINSports'un yeni hakem yorumcusu belli oldu. Ünlü FIFA hakemi Trio'da

Editör: Fatma Demirkaya

beIN Sports’ta hakem hatalarının masaya yatırıldığı Trio programının yeni yorumcusu Bahattin Duran oldu.

Bahattin Duran, yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban’la aynı programda yer alacak.

KADRO BU SEZON DA DEĞİŞTİ

Süper Lig başlangıcı öncesinde spor kanallarında hareketlilik söz konusu. Birçok kanal yeni transferlerle sezona giriş yapıyor. Bunlardan biri de beIN Sports. Kanalın en çok izlenen programlarından Trio’nun yorumcu kadrosunda bu sezon bir kez daha değişikliğe gidildi.

Geçen sezon Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban ile başlayan program, Lale Orta’nın ayrılığı sonrası Seçim Demirel ile devam etmişti.

Yeni sezonda programın kadrosu bir kez daha değişti ve Bahattin Duran kadroya katıldı.