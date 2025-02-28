BEKA MESELESİ!

Türkiye futbolunda yabancı oyuncu kontenjanı ya da yeni çıkan yabancı hakem uygulaması bir beka meselesine dönüşebilir mi?

Bal gibi de dönüşebilir.

Belki birilerine aşırı bir sav veya itham gibi gelecek olsa da gidişat bu yöndedir.

Günümüz Türkiye'sinde özellikle Türk futbolunda Türk futbolculara, bu toprağın çocuklarına yok mesabesinde güvenin azaldığı, itibar kaybının yaşandığı, örnek alınabilecek yerli futbolcu yada hakemin kalmadığı hissettirilmekte ve bilerek pompalanmaktadır.

Üstüne üstlük hak edilmediği halde teknik adam ve takım kadrolarının yabancılara teslim edildiği, yabancı hayranlığının pompalandığı ve Milletimizin buna alıştırıldığı bu yolla da milli değerlerden uzaklaşıldığı da itiraz edilemez bir gerçek midir?

Aynen, aynen böyledir.

Şimdi başta futbol olmak üzere tüm branşlarda sporun toplumların tanınım ve tanıtım aracı ve bir propaganda vasıtası olduğu yadsınmaz bir gerçekken, futboldaki sansasyonel tartışmalarla birlikte, gün geçtikte kadrolarda yer alamayan Türk çocuklarının. Artık müsabakalarda lütfen görev verilen Türk hakemlerinin dünya spor kamu oyuna yansıması "Türkiye'nin beka sorunu olmaz!" diyenin futbol bilgisine de genel kültürüne de şaşarım.

Futbolda Dünya/Avrupa ölçeğinde yerimiz ve kalitemiz bellidir… Böyle bir pozisyonda ülkede tartışma konusu olan bu mevzunun, sosyolojik ve psikolojik olarak geleceğimizi ne ölçüde etkileyeceğinin hesap edilip önemsenmemesinin ve pişkinlik ile vurdum duymaz davranılmasının bir vahim sonucu olur ki; işte bu ülkede oluşacak beka sorununun ta kendisidir.

Öğrenilmiş ve öğretilmiş, alışılmış ve alıştırılmış acizlik sendromunu ıskalamadan ... Ve gecikmeden

Türkiye'nin bekası konusunda hassasiyeti olan, başta tüm kurumlar olmak üzere (Siyasi Ppartiler, Bakanlar Kurulu, ilgili Kurumlar, TFF, profesyonel futbolcular ve hakem dernekleri) herkesi tedbir almaya ve bu konulara karşı durmaya davet ediyorum.

Tedbirlerin alınması temennisiyle...