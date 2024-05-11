Bekçi nöbet kulübesinde ölü bulundu

Öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerindeki oto galericiler sitesinde meydana gelen olayda, Sitede bekçilik yapan Celal Çiftçi’nin nöbet kulübesinde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çiftçi’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Celal Çiftçi’nin cansız bedeni otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlattı.