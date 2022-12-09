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Bekçiler tespit etti, polis baskın düzenledi

Şişli'de bekçilerin kokudan şüphelenerek polis desteğiyle bir eve yaptıkları baskında 15 kilogram uyuşturucu ile seraya çevrilen odada 27 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:15
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Bekçiler tespit etti, polis baskın düzenledi

Bekçiler tespit etti, polis baskın düzenledi
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Şişli'de dün  gece saat 01.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde devriye görevini yapan bekçiler sokakta yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini fark etti. Bekçiler bunun üzerine polis ekipleriyle birlikte sokakta çalışma başlattı. Tespit edilen binadaki daireye yapılan baskında 33 adet kavanozun içerisinde doldurulmuş 15 kilogram 'marihuana' adı verilen uyuşturucu ele geçirildi. Evdeki bir başka odaya giren ekipler 27 adet kök hint keneviri buldu.

Gözaltına alınan S.A. isimli kadın seranın ve kavanozdaki uyuşturucuların cezaevinde olan eski eşine ait olduğunu iddia etti. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.

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