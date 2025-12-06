Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Osmanbey Sokak'ta önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda yol üzerinde rutin kontrollerini yapan bekçiler yaya olarak gelen bir kişiyi kontrol etmek istedi.

Önce kimliğinin yanında olmadığını söyleyen kişi bir anda koşarak kaçmaya başladı. Peşindeki bekçileri atlatmak için park halindeki minibüsüne binerek kaçmaya çalışan şüpheli, bu sırada yol kenarında bulunan 60 yaşındaki Seval Tutanel'e çarparak ağır yaraladı.

Çıkan karışıklıktan faydalanarak kaçan şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede İkitelli'de arkadaşının evinde banyoda saklanmaya çalışırken gözaltına alındı. Mendil sattığı öğrenilen Seval Tutanel ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 AYRI DOSYADAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Kadir A.'nın hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca 6 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde bu nedenle kaçtığını söylediği ve 'Kadını hiç görmedim. Ona çarptığımı hatırlamıyorum' dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.