Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2023 Bekçilik 1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?

Bekçi olmak isteyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak bekçi alımı yazılı sınavına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2023 Bekçilik 1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2023 Bekçilik 1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?

Bekçilik sınavına ilişkin mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar Bekçilik 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı tarihlerini araştırıyor. Peki, Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2023 Bekçilik 1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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