Bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız vurularak durduruldu

Kaynak: İHA
Bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız vurularak durduruldu

Adana'da bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız, ayağından vurularak durduruldu.

Aktarılan bilgilere göre olay merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti.

Söylenenlere göre 17 yaşındaki M.U. ile 18 yaşındaki erkek arkadaşı Yiğitcan F. Atatürk Caddesi'nde bir taksici ile tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine cadde üzerinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine uyaştı.

Bu sırada M.U., bekçi K.S.D. ile de tartışarak bekçiyi kolundan bıçaklayıp, çevredekilerin üzerine bıçakla dehşet saçtı. Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans hem genç kızı hem de bekçiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Yiğitcan F.‘yi gözaltına aldı. Her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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