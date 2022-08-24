﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan Altılı Masa’nın son toplantısını yorumlayan araştırmacı-yazar Bekir Ağırdır, ortak aday konusunda yapılan açıklamaları değerlendirdi. CHP’den verilen mesajlara bakıldığında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık listesinde bulunmadığını söyleyen Ağırdır, “CHP Genel Merkezi ile ilişkilerine ve her ikisinin açıklamalarına bakıldığında İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı konusunda bir karara varılmış görünüyor. Benim gördüğüm partinin veya Kemal Bey’in kafasında, listede her iki isim de yok.” dedi.