Bekir Altun, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı oldu HSK'ya yapılan şikayetle gündem olmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'i görevden aldı.

Son olarak eski başsavcı İsmail Uçar’ın kendisini HSK'ye şikayet etmesiyle gündeme gelen İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre adli tıp kurumunda çok sayıda görevden alma ve atama gerçekleşti. Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali Selçuk atanırken, üyeliklere ise 20 yeni isim atandı.

BEKİR ALTUN HSKY'YA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Bekir Altun'un adı eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıdaki rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla bazı yargı mensuplarını Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet ettiği dilekçede geçmişti.

İsmail Uçar şikayet dilekçinde adliyede uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin, gasp yapan kişinin tahliye edildiğini, para karşılığı erişim engeli kararları aldırıldığını belirtmiş, hakimlerin Altun'dan çekindiğini iddia etmişti.

Bekir Altun ise HSK’ye bir yazı yollayarak "İsmail Uçar, karakteri itibarıyla uyumlu çalışmaya müsait olmayan bir kişiliktir. Anadolu Adliyesi’nde 7 yıllık Komisyon Başkanlığım süresi boyunca uyumlu çalışma noktasında sürekli zorluklar göstermiştir" demişti.