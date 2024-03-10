Bekir Bozdağ Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasının formülünü açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bekir Bozdağ Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasının formülünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA temsilcileri ile buluşmasında yaptığı konuşmada “Bu seçim benim son seçimim” ifadelerini kullanmıştı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Erdoğan’ın 3. Kez Cumhurbaşkanı olmasının formülünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA temsilcileriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan’ın bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerek tartışma yarattı. Konu hakkında flaş açıklama TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ sosyal medya hesabından “Yarın ola hayrola..” ifadelerini kullanarak, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için Meclisin seçimlerin yenilenmesine karar karar vermesinin yeterli olacağını, Erdoğan’ın 3. Defa Cumhurbaşkanı adayı olmasının anayasal hakkı olacağını şu sözler ile açıkladı:

"Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”(Anayasa,116/3)

Anayasa’nın bu hükmüne göre, TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"

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