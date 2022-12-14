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Bekir Bozdağ'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu: Küçüğün rızası var demişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'ndaki 6 yaşındaki çocuğa tecavüz olayı hakkında şu açıklamayı yaptı: "Adalet Bakanı her konuda konuşmaz, benim her sözüm yargıyı etkiler" Bekir Bozdağ'ın sözlerini duyanlar 2016'daki açıklamasını hatırlattı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 17:11
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Bekir Bozdağ tarikatçı babanın çocuğunu evlendirmesine "yorum yapmam doğru olmaz" dedi. Yıllar önceki sözleri gündem oldu: Küçüğün rızası var demişti

Bekir Bozdağ'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu: Küçüğün rızası var demişti
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşında iken, İsmailağa üyesi Kadir İstekli ile evlendirmesi gündemde. 

Türkiye'de infial yaratan olayda H.K.G., savcılığa verdiği ifadede, 6 yaşından adeta hapis tutulduğu evden kaçana kadar her gün tecavüze uğradığını söyledi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olaya ilişkin Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu. Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Ben Adalet Bakanı'yım. Adalet Bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda konuşmaz. Bizden, görüşülen davalarda tarafgirlik bekleniyor. Benim her sözüm yargıyı etkiler."

“KÜÇÜĞÜN RIZASI”

Bekir Bozdağ’ın 18 Kasım 2016'da, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezayı ortadan kaldıran yasayla ilgili yaptığı şu açıklama akıllara geldi: “Bunlar tecavüzcü değil, bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Bunlar tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler.”

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Hasan emmi
14.12.2022 17:29
Memleketi bu insanlar yönetiyor. Ne kara talihi varmış bu milletin. Hakettiler mi yoksa zorunluluk mu.  
 
Ateş oğlu 14 12 2022
14.12.2022 17:29
Kurduğunuz bu düzen yüzünden o kadar ufak kız ve erkek ziyan oldu ki bu başlı başına insan vicdanını sızla tır ama sızlamasi için vicdan lazım dimi  
 
SS
14.12.2022 17:29
SEN ASLINDA HİÇBİR KONUDA KONUŞMA ÇOK İYİ OLUR KARDAŞ  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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