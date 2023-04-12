Bekir adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bekir isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bekir ne demek? Bekir isminin anlamı nedir?

BEKİR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bekir ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

-Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse, bakir.

-“Bekr” sözcüğünden meydana gelmiştir. Genç deve, deve yavrusu.

-İlk çocuk, genç, taze.

-Çağdaş kimse, çağın insanı.

BEKİR İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Bekir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bekir adını koymak caizdir.

BEKİR İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Bekir ismindekiler yardımsever ve özverilidir.

Bekir isimli kişiler kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir.

Bekir ismine sahip kişiler ilişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.