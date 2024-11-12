Bekir Ünlüataer 16 Kasım’da Zarifi’de

Zarifi, Gazino Geceleri konseptiyle İstanbul’un kültürel belleğine damgasını vurmuş bir dönemi yeniden yaşatıyor. Hatıralarımıza kazınmış şarkıları ve doyumsuz sahne enerjisiyle Ünlüataer, Zarifi’nin nostaljik atmosferinde geçmişin büyüsünü günümüze taşıyacak.

BEKİR ÜNLÜATAER, TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan birincilikle mezun olan ve ses yarışmasında İstanbul Bölge Birinciliği kazanan Bekir Ünlüataer, 20 yılı aşkın sahne deneyimi ve başarılı albümleriyle Türk Sanat Müziği’nde haklı bir üne sahip. “İhtimal”, “İstanbul’a Veda”, “Geçen Yüzyıl” ve “Türk Müziğinde Çağdaş Dönem” albümleriyle akıllarda yer eden sanatçı, güçlü ses ve yorumuyla dinleyicileri eski İstanbul’a ve hatıralara götürüyor.