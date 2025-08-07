Beklenen açıklama geldi! İşte duyurulan alım fiyatı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde uygulamaya konulan tarife kontenjanı ve gümrük vergisi düzenlemelerinin piyasaya olumlu yansıdığı belirtilerek, fiyatların 20–21 lira seviyelerinden 26–27 lira seviyelerine yükseldiği ifade edildi. Trakya’da hasatın başladığı vurgulanan açıklamada, borsalarda yüksek alım ilgisinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ayçiçeği fiyatlarında, 13–13,50 lira seviyelerindeki buğday fiyatlarıyla kıyaslandığında, çiftçi memnuniyeti sağlayan 1'e 2 paritenin yakalandığı vurgulandı ve bunun çiftçi lehine sürdürülebilir bir fiyatlama politikası açısından önemli olduğu belirtildi.

Yüzde 44 yağ oranı baz alınarak belirlenen avans fiyatına göre teslim edilen ürünlerin fiyatlarının, yağ oranına göre yüzde 1,5 çarpanla hesaplanacağı, böylece hem kalitenin teşvik edileceği hem de istikrarlı fiyat yapısının korunacağı kaydedildi.

“TRAKYA BİRLİK TABAN FİYAT NİTELİĞİNDE BİR AVANS FİYAT AÇIKLADI”

Trakya Birlik’in üretici ortaklarından gerçekleştirdiği alımlar için açıkladığı 28 liralık avans fiyatın, serbest piyasa açısından da taban fiyat niteliği taşıdığı vurgulandı. Hasat sonunda, iç ve dış piyasa koşulları ile oluşan katma değere göre fark ödemesi yapılabileceği ifade edilen açıklamada, son iki sezonda uygulamaya konulan destekleme politikalarının yerli üretimi artırdığı, gümrük düzenlemeleri ve doğrudan destekleme modeliyle birlikte üretici refahının ve arz güvenliğinin korunduğu, verim sigortası gibi uygulamaların da çiftçinin üretim riskini azalttığı vurgulandı.

“DÜNYA FİYATLARI GERİLERKEN İÇ PİYASADA DENGE KORUNDU”

Dünya ayçiçeği fiyatlarının geçen sezon devir stokları nedeniyle 100 dolar/tonun üzerinde gerilediği belirtilen açıklamada, bu düşüşe rağmen iç piyasada çiftçi lehine denge sağlanabilmesi adına gümrük uygulamalarının zamanında devreye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Trakya Birlik'in, erken başlayan hasat ve üretici talepleri doğrultusunda, yalnızca ortaklarından yaptığı alımlar için bu fiyatı belirlediği ve sezon sonunda oluşacak koşullara göre nihai fiyatı açıklayacağı da bildirildi.