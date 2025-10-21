Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Otomotiv Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor

Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor

Türkiye fabrika kurulumu için harıl harıl çalışan BYD markası bir yandan da yeni modellerini ülkemize getirmeye devam ediyor. Yılın sonlarına doğru belkide en güzel araçlarından birisi olan Sealion 7'yi ülkemizde satışa çıkartacak marka güçlü rakiplerinden daha fazla pay kapmaya çalışacak.

D segmenti sportif bir suv olan BYD Sealion 7 5 Kasımdaki lansmanının ardından satışa çıkacak.

D segmenti sportif bir suv olan BYD Sealion 7 5 Kasımdaki lansmanının ardından satışa çıkacak.

1 9
Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor - Resim: 2

91.3 Kwh batarya kapasitesiyle 600 km civarı karma menzil sunacak araç bu konuda oldukça iddialı.

2 9
Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor - Resim: 3

Standart menzil adı altında yaklaşık 72 kwh batarya kapasiteli bir paketlede satışa sunulacak araç yaklaşık 450 km karma menzil yapacak

3 9
Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor - Resim: 4

Birde ortada konumlandırılan yaklaşık 81 kwh kapasiteli bir batarya paketi daha var. oradada menzil 500 km üzeri olacak

4 9
Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor - Resim: 5

Motor seçenekleri bizim ötv sistemimize uymuyor malesef
Araçta 170kw yani 230 beygirlik bir elektrik motoru yer alıyor
Bizim ülkemizde 160kw motor gücünü aşan araçlar en düşük ötv dilimine giremiyor.

5 9
Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor - Resim: 6

Markanın Sealion 7'de yazılımsal bir düzenleme yaparak aracı 160kw motor gücüne çekmesi ve en düşük ötv dilimine sokması bekleniyor.

6 9
Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor - Resim: 7

BYD Sealion 7 Tesla Model Y’nin doğrudan rakibi
Uzunluk : 4.830mm
Genişlik : 1.925mm
Yükseklik : 1.620mm
Aks aralığı : 2.930mm

7 9
Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor - Resim: 8

Byd Sealion 7 nin bagaj hacmi 520 litre.
Arka koltuklar yatırılınca 1.789 litre oluyor.
Karavan çekme kapasitesi frensiz 750kg frenli 1.500kg.

8 9
Beklenen araç BYD Sealion 7 Türkiye’de satışa çıkıyor - Resim: 9

Aracın çok yüksek performanslı ve 4x4 olan çok çılgın bir versiyonu daha var ve onunda lansmanla birlikte Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.
Toplamda 531 beygirlik çok güçlü iki elektrikli motorun yer aldığı performanslı versiyonda Tork değeri 690 Nm
Araçta 0-100 hızlanması 4.5 saniye son hız ise 215km/s

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
