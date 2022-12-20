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Asgari ücret görüşmelerinin adı bile yetti. Bir haftada iki bin lira zam geldi

Emlakçılar çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek, asgari ücret zammından önce hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının arttığını söyledi. Asgari ücret öncesi hızlı hareket etmek isteyen vatandaşlar konutlara talep gösterirken, emlakçılar bu dönemde kiralık daire arayanların istediklerini alamadıklarını söyledi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 18:50
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Beklenen asgari ücret zammı öncesinde fiyatlarda yüzde 30 oranında artış yaşandı

Asgari ücret görüşmelerinin adı bile yetti. Bir haftada iki bin lira zam geldi
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Asgari ücret zammı öncesi hem satılık hem de kiralık dairelere talep arttı. Özellikle kiralık daire arayanlar, asgari ücret zammından sonra fiyatların yükseleceğini düşünerek kolları sıvadı. Kiralık ev bulma telaşına giren vatandaşlar, bir an önce ev bulmak istiyor. Ayrıca ev sahipleri de asgari ücret zammını bekleyip, zamma göre evine kiracı bulmak istiyor. Bazı ev sahipleri ise dairesinin kiralık fiyatını yüksek tutuyor.

Bazı vatandaşların ise yüksek fiyattan daire bulabildiğini söyleyen emlakçılar, ortalama olarak kiralık ve satılık dairelere son bir hafta içinde yüzde 20-30 civarında bir artış görüldüğünü kaydetti. Emlakçılar, asgari ücret sonrası hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının artacağını düşünüyor.

BİR HAFTADA İKİ BİN LİRA ZAM GELDİ

İstanbul Bahçelievler’de 2+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı son bir haftada 7 bin liradan 8 bin liraya çıkarak yaklaşık bin liralık bir artış yaşadı. 3+1 daireler ise aynı bölgede 8 bin liradan 10 bin liraya yükselerek 2 bin liralık bir artış gördü.

"EV ARAYANLAR ELİNİ ÇABUK TUTUYOR"

Emlak piyasasında yıl sonu hareketliliğinin arttığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, “Özellikle kiralık ev arayışları arttı. Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyor. Asgari ücret sonra kiraların yükseleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"ZAM ORANINDA ARTIŞ YAPMAK İÇİN BEKLİYORLAR"

Ev sahiplerinin de asgari ücretin açıklanmasını beklediğini söyleyen Başaran, “Asgari ücrete gelen zam oranında mal sahiplerinin artış yaparak, evlerine bu zam doğrultusunda kiracı bulmayı bekliyorlar. Şu anda bekleyen mal sahipleri veya kira fiyatını çok yüksek söyleyenler var. Kiralık daire bulamayanlar da haliyle arayış içerisinde” dedi.

Son günlerde asgari ücret toplantılarının gündemde yer almasıyla şimdiden kiralık daire fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Başaran, “Bu hafta asgari ücret gündeminden dolayı fiyatlarda ufak artışlar gerçekleşti. 2+1 dairelerde bin liralık bir fark oluştu. 3+1 dairelerde ise 2 bin liralık bir artış oldu. Şu anda 2+1 daireler ortalama 7 bin liradan 8 bin liraya çıktı. 8 bin lira olan 3+1 daireler ise 10 bin lirayı gördü” açıklamalarında bulundu.

Kiralık ev arayanların yoğun bir talebi olduğunu söyleyen Başaran, “Şu anda daire arayan vatandaşlar bir an önce ev bulma telaşına girdiler. Şu anda talep çok yüksek. Ev bulan vatandaşlar oluyor ancak biraz yüksek fiyatlardan kiralıyorlar. Asgari ücretin açıklanmasından sonra hem kiralık hem de satılık konutlarda bir yükseliş göreceğiz. Asgari ücrete gelen zam sonrası kiralık ve satılık konutlar da yüzde 20-30 bir artış görebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek. Konuya ilişkin olarak Başaran, şunları söyledi: “Emlak sektörüne iyi gelecek bir düzenleme. Bu durumunda belki de fahiş fiyatların önüne geçilecek. Bu çalışmayı olumlu buluyorum.” (İHA)

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Ziyaretçi
20.12.2022 18:57
Bu kadar mülteci alınırsa sonuç bu olur.  
 
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