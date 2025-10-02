‘Beklenen enflasyon' emekli ve çalışanı mağdur ediyor! İktidar az zam yapmak için icat etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG'un en büyük rakipleri olan Çinli firmalara vergi indirimi yapılmasını sert bir dille eleştirdi ve hükümetin ekonomi politikalarına yönelik önemli eleştirilerde bulundu. Babacan, yatırımcıların yerli bir markanın hayata geçmesi için devlete güvendiğini, ancak şimdi bu yatırımcıların işinin zorlaştırıldığını savundu.DEVA Partisi lideri Babacan, iktidarın maaş artışlarında uyguladığı "beklenen enflasyon" yöntemini eleştirdi. Geçmişte IMF'in bile bastırmasına rağmen uygulamadıkları bu yöntemin Türkiye'de uygulanamayacağını belirten Babacan, "Dolayısıyla asgari ücretli, memur, işçi, emekli, esnaf, çiftçi hepsi bu 'beklenen enflasyon' icadıyla kaybediyor, mağdur ediliyor" dedi.

"YERLİ-MİLLİ" DEDİĞİNİZ OTOMOBİLİN EN BÜYÜK RAKİBİNE DESTEK

Seçim döneminde "yerli-milli" araç olarak tanıtılan TOGG'un durumuna dikkat çeken Ali Babacan, hükümetin Çinli firmalara yönelik attığı adımları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Size güvendiler, bu hükümete güvendiler. Yerli bir otomobil markası olsun istediler. Bu işe girdiler. Şimdi en büyük rakiplerinin işini kolaylaştırıyorsun. Yazık değil mi bu yatırımcılara? Ya bunların suçu günahı ne?"

Babacan, hükümetin Çinli firmalara "gel yatırım yap" dediğini ve "yerli-milli" olarak lanse edilen otomobilin karşısına onları getirdiğini belirtirken, Çin'den gelecek otomobilin vergisini düşürme girişimlerinin de söz konusu yatırımcıları mağdur ettiğini söyledi.

Babacan, söz konusu yatırım kararları ve ithalat dinamikleri hakkında da endişelerini dile getirdi:

"Adam daha kazma vurmadan binlerce otomobil ithalatı başladı Türkiye'ye. Yani daha fazla yatırım yapılmadan Türkiye'den döviz çıkışı başladı. Fabrika ne zaman tamamlanacak? Üretim ne zaman başlayacak? Ne kadarı ihraç edilecek? Bilmiyoruz. Bu fabrika sadece Türkiye pazarı için mi? Çin'den bunun yüzde 50, yüzde 60 parçası getirilip buraya monte edilir içeride mi satılacak örneğin? Bilmiyoruz."

"BEKLENEN ENFLASYON" İCADIYLA HERKES KAYBEDİYOR

Röportajda ekonomi ve enflasyonla mücadele politikalarına da değinen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, hükümetin maaş artışlarında uyguladığı "beklenen enflasyon" yöntemini eleştirdi. Bu yöntemin geçmişte Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından önerildiğini ancak kendilerinin bu baskıya direndiğini söyledi:

"Enflasyonla mücadele yöntemi olarak maaşları beklenen enflasyon kadar artırmak için IMF bir ara bize de bastırdı. Biz yapmadık. Enflasyon düşecek deyip maaşı daha az artırıyorlar."

Babacan, IMF'in olmadığı bir dönemde ilk defa "beklenen enflasyon" gibi bir icat getirildiğini ve bu durumun Türkiye’de uygulanamayacağını iddia etti. Asgari ücretteki artışlarda da hükümetin dediğinin olduğunu, işçi ve sendikaların elinden bir şey gelmediğini ifade eden Babacan, eleştirisini şu sözlerle tamamladı:

"Dolayısıyla asgari ücretli, memur, işçi, emekli, esnaf, çiftçi hepsi bu 'beklenen enflasyon' icadıyla kaybediyor, mağdur ediliyor."