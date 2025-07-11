Beklenen haber geldi! Galatasaray tarihi transferi bitiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beklenen haber geldi! Galatasaray tarihi transferi bitiriyor

Galatasaray, uzun süredir yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncudan sonra Napoli ile de anlaşmaya varmak üzere olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem yine Victor Osimhen transferi. Nijeryalı oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılıların, Napoli ile de anlaşmasının an meselesi olduğu haberleri dış basında yer almaya başladı.

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İşte bu transfer için dış basının son dakika olarak aktardıkları;

Osimhen'in Galatasaray'a transferinde sorunlar çözülüyor. Galatasaray, 40 milyon euro nakit, 35 milyon euro taksit ödeme planını teklif etti. Anlaşmanın bugün tamamlanması için yoğun görüşme trafiği var. (Sport Mediaset)

Relevo'nun haberine göre ise; Galatasaray, Napoli'ye yaptığı teklifi revize etti. 75 milyon euroluk teklif, 70 milyon euroya düşürüldü ama İtalyan kulübüne ödeme garantisi sağlandı. De Laurentiis'in yanıtı bekleniyor

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